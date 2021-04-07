Песков отреагировал на возможную блокировку Zoom

Дмитрий Песков посоветовал российским компаниям переходить на российские аналоги Zoom.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в среду рассказал, что Кремль и государственные компании России не используют платформу Zoom для проведения рабочих видеоконференций. По его словам, онлайн-встречи осуществляются с помощью специальных закрытых каналов.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Также Песков посоветовал российским организациям и образовательным учреждениям переходить на отечественные аналоги Zoom. В связи с этим он призвал операторов России уделить повышенное внимание соответствующим сервисам, чтобы доработать их, пишут Известия.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что российские государственные компании и органы не смогут полноценно пользоваться Zoom в рабочих целях.