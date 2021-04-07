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В Кремле прокомментировали ситуацию с падением рубля

07.04.2021 16:09
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В Кремле прокомментировали ситуацию с падением рубля

Дмитрий Песков заявил, что правительство, Банк России и профильные ведомства контролируют ситуацию с курсом российской валюты.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что обострение конфликта в Донбассе оказывает негативное влияние на рынки. Тем не менее он выразил уверенность, что в России макроэкономическая ситуация является предсказуемой и устойчивой. По словам Пескова, определенная волатильность курса рубля, влияющая на экономическую стабильность страны, наблюдалась и раньше. Кроме того представитель Кремля заверил, что правительство, Банк России и профильные ведомства контролируют ситуацию с курсом российской валюты, пишет Коммерсант.

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Напомним, что в среду, 7 апреля, курс доллара превысил 78 руб., а евро92 руб.

Ранее сообщалось, что в России хотят снизить возраст выхода на пенсию.

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