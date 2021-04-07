Zoom отказался обслуживать власти и госкомпании России
7 Апреля 2021 498 1 Политика
Государственные органы и компании России не смогут полноценно пользоваться Zoom в рабочих целях. По данным CNews, американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российскому госсектору. Как пишет «Коммерсант», вузы, госкомпании и госструктуры смогут пользовать корпоративной связью Zoom с ограничениями – видеоконференции будут не больше стандартных 40 минут.
Госсектору России дали 40 минут на переговоры
- С 31 марта американская компания ZoomVideo Communications отозвала у партнеров разрешение на продажу сервиса видеоконференций для госсектора России и стран СНГ. Об этом сообщил портал CNews со ссылкой на три источника. Позднее «Коммерсант» раздобыл письмо дистрибьютора Zoom в России RightConf, которое подтверждало запрет.
- По словам гендиректора дистрибьютора Андрея Петренко, запрет распространяется на Россию и СНГ. Согласно решению Zoom, вузы, госкомпании и государственные структуры не смогут пользоваться Zoom больше, чем в формате стандартных видеоконференций на 40 минут. Однако, как считает Петренко, Zoom может сделать отдельный продукт для госсектора, а по действующий контрактам работа продолжится.
- По данным «Интерфакс», отключение госсектора от Zoom может негативно сказаться на работе российских вузов. Высшая школа экономики не сможет пользоваться услугами программы уже с 7 апреля. Университету не удалось договориться о продлении лицензии. При этом, как считают эксперты, Zoom идет по тому же пути, что и Microsoft – компании опасаются санкций из-за предоставления собственных продуктов компаниям и вузам, которые связаны с оборонной промышленностью России.
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- Заменить Zoom могут решения от «Яндекса». Минцифры ожидает появление российского аналога Zoom в 2022 году. До этого от Zoom и WhatsApp отказалась госкорпорация «Ростех». В оборонно-промышленном секторе действует запрет на использование иностранных приложений.
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