Zoom отказался обслуживать власти и госкомпании России 498 1 Политика

Государственные органы и компании России не смогут полноценно пользоваться Zoom в рабочих целях. По данным CNews, американская компания Zoom Video Communications запретила своим дистрибьюторам продавать продукты российскому госсектору. Как пишет «Коммерсант», вузы, госкомпании и госструктуры смогут пользовать корпоративной связью Zoom с ограничениями – видеоконференции будут не больше стандартных 40 минут.