Рябков: Россия и США обсудили ситуацию в Донбассе

Сергей Рябков считает, что Вашингтон должен беспокоиться о последствиях провокационных действий Киева на юго-востоке Украины.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что представители РФ и США обсудили ситуацию в Донбассе. По его словам, Москва «исчерпывающе» рассказала Вашингтону обо всем, что происходит на юго-востоке Украины. Также Рябков отметил, что Россия предупредила США о последствиях в случае провокационных действий украинской стороны на территории Донбасса, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что Украина отказалась участвовать в переговорах по Донбассу в Минске.