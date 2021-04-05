В РФ зарегистрировали 8646 новых случаев COVID-19

Всего за весь период эпидемии коронавируса в стране заболело 4589540 человек.

В понедельник, 5 апреля, в оперштабе России по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 рассказали, что за минувшие сутки российские врачи зарегистрировали 8646 новых случаев инфицирования коронавирусом. Отмечается, что наибольшее число зараженных диагностировали в Москве (1876), далее идет Санкт-Петербург (707), а на третьем месте расположилось Подмосковье (593).

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Общее количество инфицированных в Российской Федерации составило 4589540 человек, выписалось с выздоровлением 4211133 больных, умерло 100717 зараженных.

Ранее стало известно, что американские власти остановили выпуск вакцины от COVID-19 британо-шведской компании AstraZeneca.