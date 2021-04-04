СМИ: в США остановят производство вакцины AstraZeneca

Завод перейдет на изготовление только одного препарата Johnson & Johnson.

Американские власти остановят производство вакцины против коронавирусной инфекции британо-шведской компании AstraZeneca на предприятии Emergent Biosolutions, который находится в городе Балтимор в штате Мэриленд. Уточняется, что соответствующее решение руководство США приняло после того, как 15 млн доз препарата Johnson & Johnson были испорчены из-за смешения по ошибке компонентов вакцин двух производителей. Об этом 4 апреля сообщает издание РБК, ссылаясь на газету New York Times.

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