Корпорация LG прекращает выпуск смартфонов

Окончательно производство мобильных телефонов будет свернуто 31 июля.

Южнокорейская корпорация LG Electronics 5 апреля объявила о своем уходе с рынка мобильных устройств из-за слишком высокой конкуренции и убыточной работы. Уточняется, что компания планирует продолжать обеспечивать сервисную поддержку и обслуживание выпущенных смартфонов.

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Также в корпорации LG отметили, что отказ от изготовления смартфонов позволит уделить повышенное внимание робототехнике, технологиям для умного дома, электромобилям и другим современным технологиям.

Кроме того стало известно, что компания LG Electronics вела переговоры с вьетнамским конгломератом Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen по поводу продажи производства мобильных телефонов, однако прийти к соглашению сторонам не удалось. Об этом в понедельник сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Yonhap.

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