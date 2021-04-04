На Украине заявили, что вступление страны в НАТО усилит альянс

Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины активно взаимодействуют с Североатлантическим альянсом.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак по случаю дня создания Организации Североатлантического договора сообщил, что вступление страны в НАТО усилит и укрепит альянс. По его словам, за последние годы украинская сторона стала «настоящим щитом» европейских стран. Также Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время Вооруженные силы страны активно взаимодействуют с Североатлантическим альянсом по всем основным направлениям военной реформы, пишет «Главред».

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Напомним, что 2 апреля американский лидер Джо Байден отчитал своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора.