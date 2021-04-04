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На Украине рассказали, что Байден отчитал Зеленского

04.04.2021 12:03
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На Украине рассказали, что Байден отчитал Зеленского

Михаил Погребинский считает, что лидер Украины мог получить «выговор» за отсутствие реформ.

Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью каналу «Первый независимый» рассказал, что глава Белого дома Джо Байден отчитал лидера Украины Владимира Зеленского во время телефонных переговоров. По его мнению, глава украинского государства мог получить «выговор» за то, что в стране не проводятся реформы.

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Отмечается, что пресс-служба Владимира Зеленского сообщила, что телефонный разговор президентов продлился около часа. В частности было добавлено, что Джо Байден собирается поддерживать Украину в случае агрессивных действий со стороны России. Других подробностей пресс-служба украинского лидера не привела, пишет Московский комсомолец.

Ранее стало известно, что Джо Байден и Владимир Зеленский проведут телефонные переговоры 2 апреля 2021 года.

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