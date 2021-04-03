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В России обнаружили 9021 новый случай заражения коронавирусом

03.04.2021 11:56
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В России обнаружили 9021 новый случай заражения коронавирусом

Общее число инфицированных коронавирусом в России достигло 4572077 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории России, за минувшие сутки медики зафиксировали 9021 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Из них в Москве отмечено 2011 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 717, а в Подмосковье - 594.

Всего в России зафиксировано 4572077 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 4195869 пациентов, скончалось 100017.

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Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Россия не должна отказываться от масочного режима даже после окончания эпидемии коронавируса.

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