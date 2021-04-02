Российские врачи подтвердили 8792 новых случая COVID-19

В РФ общее число зараженных достигло 4563056 человек.

За последние сутки российские врачи подтвердили 8792 новых случая заболевания коронавирусом. Из них в Москве диагностировали 1764 зараженных, в Санкт-Петербурге выявили 708 инфицированных, а в Подмосковье – 601. Об этом в пятницу заявили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

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Таким образом, общее количество заболевших в России составило 4563056 человек, поправился 4186251 зараженный, умерло 99633 больных.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил возможность победить коронавирус к осени.