Россиян предупредили о начале третьей волны COVID-19

Татьяна Семенова выразила сожаление о том, что вторая вспышка заражения коронавирусом захватила 2021 год.

Заместитель главы Минздрава России Татьяна Семенова во время выступления на неделе медицинского образования заявила, что сегодняшние темпы инфицирования коронавирусом и течение заболеваемости могут свидетельствовать о начале третьей волны COVID-19. Также она выразила сожаление в связи с тем, что, несмотря на принятые меры, вторая вспышка заражения коронавирусом захватила начало 2021 года, пишет РИА Новости.

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Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков объяснил, почему граждане страны медлят с вакцинацией от COVID-19.