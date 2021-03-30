Песков рассказал, почему россияне медлят с вакцинацией от COVID-19

Дмитрий Песков считает, что в стране необходимо усилить пропаганду прививания.

Официальный представитель лидера России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал, почему российские граждане медлят с вакцинацией от коронавирусной инфекции. По его мнению, это связано с национальными особенностями жителей страны. Песков пояснил, что в РФ по-прежнему остается много людей, которые с недоверием относятся к любым прививкам.

Спасибо, что выбираете "Капитал страны"! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале "Капитала страны"

Также Песков выразил надежду, что прививание президента России Владимира Путина послужит хорошим примером для россиян и придаст динамики процессу вакцинации.

Напомним, что глава государства 23 марта привился от COVID-19.