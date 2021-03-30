Песков рассказал, почему россияне медлят с вакцинацией от COVID-19
Дмитрий Песков считает, что в стране необходимо усилить пропаганду прививания.
Официальный представитель лидера России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты" рассказал, почему российские граждане медлят с вакцинацией от коронавирусной инфекции. По его мнению, это связано с национальными особенностями жителей страны. Песков пояснил, что в РФ по-прежнему остается много людей, которые с недоверием относятся к любым прививкам.
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Также Песков выразил надежду, что прививание президента России Владимира Путина послужит хорошим примером для россиян и придаст динамики процессу вакцинации.
Напомним, что глава государства 23 марта привился от COVID-19.
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Никакого примера этот господин не показал.Там что-то непонятное и невразумительное было.
Зарегистрировались в лист ожидания через госуслуги на прививку еще в начале февраля, до сих пор тишина. О какой пропаганде может идти речь, если нет вакцины.