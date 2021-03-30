Кремль оценил вероятность решения вопроса по Донбассу без Украины

Дмитрий Песков считает, что урегулировать конфликт в Донбассе невозможно без Киева.

Во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разрешить ситуацию в Донбассе невозможно без Киева. Однако он отметил, что лидеры России, Германии и Франции имеют право обмениваться мнениями по данному вопросу, не беря в расчет Украину.

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Ранее Дмитрий Песков сообщал, что главы России, Германии и Франции согласовывают дату проведения видеоконференции, в которой будет затронута тема Донбасса, пишет Газета.ру.

Напомним, что представитель Кремля рассказал о том, что Россия не позволит США разговаривать "с позиции силы".