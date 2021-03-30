В РФ продлили заморозку цен на сахар и масло

Действие соглашений о нормализации стоимости сахара и масла должно было закончиться 1 апреля 2021 года.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении заморозки цен на подсолнечное масло и сахар-песок. Уточняется, что соглашение об урегулировании стоимости сахара будет действовать до 1 июня 2021 года, а на масло – до 1 октября 2021 года, сообщается на официальном ресурсе правительства России.

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Напомним, что в стране с декабря прошлого года оптовая цена сахара составляет 36 руб. за 1 кг, а розничная – 46 руб. за 1 кг, а подсолнечного масла – 95 и 110 руб. за 1 л соответственно.

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