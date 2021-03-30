Правительство ответило на сообщения о росте цен на молоко

В Минэкономразвития подсчитали и пришли к выводу, что введение нового экосбора не приведет к увеличению стоимости молока.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей в правительстве мусорную реформу, опроверг сообщения о том, что в России может вырасти цена на молочную продукцию. По его словам, в Минэкономразвития подсчитали и пришли к выводу, что введение нового экосбора не приведет к увеличению стоимости молока. Представитель добавил, что такое нововведение не подразумевает появления какой-либо дополнительной нагрузки на производителей, пишет РБК.

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Ранее эксперты предупредили россиян о подорожании молочной продукции на 10–15% из-за введения экосбора.