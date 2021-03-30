Назван способ пассивно получать 100 тыс. рублей в месяц

Эксперты рекомендовали начинающим инвесторам отдать предпочтение облигациям.

Российские экономисты рассказали, как граждане РФ могут пассивно получать дополнительный доход в размере 100 тыс. рублей в месяц. По их словам, инвестиции в ценные бумаги, чужой бизнес-проект, недвижимость или открытие банковского депозита помогут реализовать это. Однако специалисты отметили, что для получения 100 тыс. рублей в месяц нужно вложить порядка 20 млн рублей. Кроме того экономисты рекомендовали начинающим инвесторам отдать предпочтение облигациям, а опытным – дивидендным акциям, пишут "Известия".

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