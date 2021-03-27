Байден пригласил Путина на саммит по климату

Администрация Белого дома опубликовала список приглашенных мировых лидеров на своем официальном сайте.

На официальном сайте Белого дома появилась информация о том, что президент США Джо Байден назначил проведение саммита по проблемам климата. Саммит пройдет 22 и 23 апреля, при этом на мероприятие приглашены 40 мировых лидеров. Сообщается, что среди приглашенных отмечены российский лидер Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Трансляция саммита будет проводится в прямом эфире, пишет RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости защитить минимальный доход россиян от списания по долговым обязательствам.

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