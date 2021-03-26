Президент РФ призвал защитить минимальный доход от списания по долгам

Разработкой поправок займутся депутаты ГД совместно с кабмином страны.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин по итогам встречи с главами партий в Госдуме (ГД) поручил депутатам ГД совместно с правительством страны защитить минимальный доход россиян от списания по долгам. Уточняется, что подготовить и принять соответствующие поправки необходимо в период весенней сессии 2021 года, сообщается на ресурсе Кремля.

Ранее стало известно, что власти России хотят отказаться от госрегулирования цен на базовые продукты питания.

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