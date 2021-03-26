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Италия попросила снять ограничения на ввоз пармезана в РФ

26.03.2021 15:20
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Италия попросила снять ограничения на ввоз пармезана в РФ

Паскуале Терраччано рассказал, что Роспотребнадзор изучает предложение об исключении пармезана из пакета контрсанкций.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано в интервью журналу Forbes предложил Москве исключить пармезан из списка продуктов, которые запрещается ввозить на российскую территорию. Он считает, что данный вид сыра по ошибке внесли в пакет контрсанкций в отношении свежих продуктов. В связи с этим Паскуале Терраччано призвал Россию исправить эту техническую ошибку, отметив, что это стало бы "хорошим жестом" в адрес Италии, поскольку страна всегда хорошо относилась к РФ, несмотря на международную обстановку, пишут Ведомости.

Напомним, что в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении России из-за присоединения Крыма. В ответ Москва запретила ввозить на российскую территорию некоторые виды сельхозпродукции, включая овощи, фрукты, мясо, рыбу и молочную продукцию.

Ранее сообщалось, что газопровод "Северный поток-2" будет достроен до конца 2021 года.

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