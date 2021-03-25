Минобороны РФ: США начали против России новый тип войны

Андрей Ильницкий заявил, что новый вид конфликта направлен на уничтожение самосознания россиян.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий в интервью журналу "Арсенал Отечества" рассказал, что западные страны во главе с США начали вести против России новый тип войны – "ментальный". Он пояснил, что иностранные государства опасаются прямых военных конфликтов с РФ из-за наличия ядерного оружия и современной армии, поэтому против российской стороны организовали информационно-гибридную войну. По словам Ильницкого, новый вид конфликта направлен на уничтожение самосознания россиян, на изменение их ментальной основы. Он добавил, что последствия такой войны будут проявляться как минимум через одно поколение, после чего уже вряд ли удастся что-либо предпринять. В связи с этим Ильницкий заявил, что России необходимо принять ряд мер, направленных на противодействие ментальной войне: суверенизация интернета, возобновление общения с консервативными гражданами и изменение молодежной политики, пишет Московский комсомолец.

Ранее сообщалось, что США пригрозили Германии новыми санкциями из-за газопровода "Северный поток-2".

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