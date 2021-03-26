В "Газпроме" заявили, что СП-2 будет достроен в 2021 году
Работы по реализации трубопровода выполнены более чем на 90%.
Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков 25 марта рассказал журналистам, что строительство газового проекта "Северный поток-2" будет окончено до конца 2021 года. По его словам, работа по реализации трубопровода идет активная, на данный момент проект завершен на 90-92%, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Европарламенте призвали бороться с санкциями США против "Северного потока-2".
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