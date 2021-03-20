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Реальные зарплаты россиян снизились почти на 30%

20.03.2021 18:17
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Реальные зарплаты россиян снизились почти на 30%

Среднемесячная зарплата сотрудников в январе текущего года достигла 49 516 рублей.

Согласно данным Росстата, в январе реальные зарплаты российских граждан показали серьезное падение по сравнению с декабрем прошлого года. Так, сокращение произошло на 28,9%. Тем не менее, если сравнить зарплаты получаемые россиянами в январе 2020 и 2021 годов, то в этом году реальные зарплаты россиян увеличились на 0,1%. Причем средняя начисленная зарплата за месяц в январе 2021 года составила 49 516 рублей, пишет ТАСС.

Ранее "Капитал страны" писал, что "под матрасами" россиян нашли почти 3 трлн рублей.

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