В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса
Общее количество заболевших в России достигло 4342474 человек.
В оперативном штабе РФ по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 9 марта рассказали, что за последние сутки врачи вывили 9445 новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заболевших диагностировали в российской столице (1066), Санкт-Петербурге (941) и Московской области (523).
На сегодняшний день в России общее число зараженных достигло 4342474 человек, 3932177 пациентов выздоровело, 89809 больных умерло.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова высказалась о введении принудительной вакцинации в стране.
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