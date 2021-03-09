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В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса

09.03.2021 11:21
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В России выявили менее 10 тыс. новых случаев коронавируса

Общее количество заболевших в России достигло 4342474 человек.

В оперативном штабе РФ по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом 9 марта рассказали, что за последние сутки врачи вывили 9445 новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего заболевших диагностировали в российской столице (1066), Санкт-Петербурге (941) и Московской области (523).

На сегодняшний день в России общее число зараженных достигло 4342474 человек, 3932177 пациентов выздоровело, 89809 больных умерло.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова высказалась о введении принудительной вакцинации в стране.

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