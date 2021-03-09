Судно "Академик Черский" прибыло в Калининград для прохождения испытаний

Трубоукладчик будет достраивать трубопровод в датских водах.

Российская трубоукладочная баржа "Академик Черский", которая может достроить энергетический проект "Северный поток-2", прибыла в район Калининграда для прохождения ходовых и предэксплуатационных испытаний для того, чтобы присоединиться к реализации трубопровода. Об этом 9 марта сообщила газета Известия, ссылаясь на сведения глобальной системы позиционирования кораблей MarineTraffic.

Ранее "Капитал страны" писал, что трубоукладчик "Академик Черский" будет достраивать "Северный поток-2" в водах Дании.

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