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В Германии высказались о перспективах "Северного потока-2"

03.03.2021 19:03
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В Германии высказались о перспективах "Северного потока-2"

Нильс Аннен надеется, что Берлину удастся найти партнеров в новой администрации США, которые захотят пересмотреть свое отношение к "Северному потоку-2".

Статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен в ходе конференции CERAWeek рассказал, что на данный момент нельзя предсказать, какой будет политика США в отношении газопровода "Северный поток-2", поскольку Берлин пока получает от Вашингтона лишь "сигналы" по вопросам, связанным с данным газовым проектом. Тем не менее он выразил надежду, что стране удастся найти партнеров в новой администрации действующего американского лидера Джо Байдена, которые захотят работать с Германией и пересмотреть свое отношение к "Северному потоку-2".

Также Нильс Аннен напомнил, что Берлин выступает против введения санкций в отношении немецких компаний, задействованных в строительстве газопровода. Кроме того в Германии считают, что проект поможет обеспечить энергетическую безопасность страны, пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что на Украине подсчитали убытки от открытия "Северного потока-2".

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