Скворцова: третья волна COVID-19 в РФ может наступить в мае

Вероника Скворцова рассказала, что проведение вакцинации против коронавируса может снизить вероятность появления третьей вспышки COVID-19 в стране.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в эфире канала "Россия-24" заявила, что если не учитывать вакцинацию россиян, третья волна коронавирусной инфекции может наступить в мае, а ее пик придется на октябрь. Она отметила, что об этом свидетельствуют разработанные математические модели, позволяющие прогнозировать развитие эпидемиологического процесса COVID-19.

Также Скворцова выразила мнение, что третья вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией может и не наступить. По ее словам, чтобы избежать новой волны COVID-19, нужно вакцинировать 25% россиян за 2 месяца, пишет ТАСС.

Ранее российский инфекционист назвал возможные сроки снятия ограничений по коронавирусной инфекции в России.

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