На Украине подсчитали убытки от запуска проекта "Северный поток-2"

Владимир Лановой считает, что открытие второй ветки газопровода спровоцирует рост тарифов на газ, тепло, электроэнергию и другие энергетические ресурсы.

Бывший украинский министр экономики, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью ИА НСН" сообщил, что после запуска российского газового проекта "Северный поток-2" Украина может потерять около $3 млрд. По его словам, данный ущерб является некритичным для руководства страны. Лановой пояснил, что эти деньги утопают в "бодяжке" компании "Нафтогаз", поскольку нет порядка в расходах и доходах организации. Также он добавил, что после открытия второй ветки газопровода украинцам станет труднее, поскольку власти Украины поднимут тарифы на газ, тепло, электроэнергию и другие энергетические ресурсы, пишет РИА Новости.

Ранее в украинской компании "Нафтогаз" заявили, что страна готова к запуску "Северного потока-2".

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