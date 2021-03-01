Трамп: при Байдене США будут зависеть от поставок нефти из России

Дональд Трамп отметил, что при демократах в стране стоимость бензина уже выросла на треть.

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на конференции CPAC раскритиковал решение действующего президента США Джо Байдена вернуть страну в Парижское соглашение по климату. По его мнению, это приведет к тому, что Вашингтон будет зависеть от поставок нефти из России и Ближнего Востока. Он пояснил, что соглашение дает преимущество конкурентным государствам, так как оно затрудняет осуществление выбросов для самих США. Трамп считает, что из-за этого американская сторона потеряла статус сверхдержавы в энергетике, добавив, что при демократах в стране стоимость бензина уже выросла на треть, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что газовый проект "Северный поток-2" может быть достроен при трех условиях.

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