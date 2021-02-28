"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
ЕС будет еще долго нуждаться в российском газе, поэтому проект "Северный поток - 2" может быть завершен.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей статье для издания Spiegel заявил, что газовый проект "Северный поток - 2" все-таки могут достроить. По его мнению и Германии и другим странам Европы необходим российский газ. Тем не менее, он назвал три условия, только при выполнении которых проект может быть завершен, пишет РИА Новости.
- Первым условием Ишингер назвал необходимость создания механизма, с помощью которого можно экстренно остановить работу "Северного потока - 2". При этом право влиять на ситуацию должна иметь не только Германия, но и остальные члены ЕС.
- Вторым условием является заключение "Евроатлантического энергетического договора" между Берлином, Брюсселем, Вашингтоном и Москвой. Договор должен включать переход к возобновляемым источникам энергии, сохранение целостности европейского газового рынка, а также увеличение поддержки Украины.
- Третьим и последним условием политик называет необходимость увязать строительство и работу "Северного потока - 2" с политикой, включая кризис на Украине и ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Ранее пресс-секретарь главы США Джен Псаки анонсировала введение новых санкционных ограничений в отношении России.
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Послать их с ихними условиями к черту! Строить только на выгодных нам условиях,' а транзит через украину закрыть, пусть ее америка греет! Надо было сразу - газ дадим, но газопровод стройте сами, и небыло б проблем, а то нашли с кем связатся, за << нашим салом, нам и по мусалам>>! С какой стати нас должно волновать экономическое состояние европы? -Пусть покупают дорогой американский газ, пусть гробят свою экономику делая ее неконкурентной, почему у нас должна болеть об этом голова? Больше думайте за свой народ,' а если потребуется опустите опять <<Занавес>>,а то слишком вольготно нашим <<навальнятам>, а лес валить некому!