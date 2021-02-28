"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях

ЕС будет еще долго нуждаться в российском газе, поэтому проект "Северный поток - 2" может быть завершен.

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей статье для издания Spiegel заявил, что газовый проект "Северный поток - 2" все-таки могут достроить. По его мнению и Германии и другим странам Европы необходим российский газ. Тем не менее, он назвал три условия, только при выполнении которых проект может быть завершен, пишет РИА Новости.

Первым условием Ишингер назвал необходимость создания механизма, с помощью которого можно экстренно остановить работу "Северного потока - 2". При этом право влиять на ситуацию должна иметь не только Германия, но и остальные члены ЕС.

Ишингер назвал необходимость создания механизма, с помощью которого можно экстренно остановить работу "Северного потока - 2". При этом право влиять на ситуацию должна иметь не только Германия, но и остальные члены ЕС. Вторым условием является заключение "Евроатлантического энергетического договора" между Берлином, Брюсселем, Вашингтоном и Москвой. Договор должен включать переход к возобновляемым источникам энергии, сохранение целостности европейского газового рынка, а также увеличение поддержки Украины.

является заключение "Евроатлантического энергетического договора" между Берлином, Брюсселем, Вашингтоном и Москвой. Договор должен включать переход к возобновляемым источникам энергии, сохранение целостности европейского газового рынка, а также увеличение поддержки Украины. Третьим и последним условием политик называет необходимость увязать строительство и работу "Северного потока - 2" с политикой, включая кризис на Украине и ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее пресс-секретарь главы США Джен Псаки анонсировала введение новых санкционных ограничений в отношении России.

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