Песков: борьба с бедностью в России будет продолжаться
Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью является приоритетом главы РФ Владимира Путина.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российские власти постоянно борются с проблемой бедности в стране. По его словам, не всегда получается реализовывать задуманные планы, поскольку некоторые факторы не дают их осуществить. Однако Песков подчеркнул, что "никто руки опускать не собирается", поэтому борьба с бедностью будет продолжаться. Также представитель напомнил, что данная работа является приоритетом лидера РФ Владимира Путина и российского правительства, пишет Ведомости.
Ранее американское издание The National Interest сообщило об очередной победе президента России.
Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".
Написать комментарий
Они уже 20 лет обещают, опять бла.бла!!