Дмитрий Песков заявил, что борьба с бедностью является приоритетом главы РФ Владимира Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что российские власти постоянно борются с проблемой бедности в стране. По его словам, не всегда получается реализовывать задуманные планы, поскольку некоторые факторы не дают их осуществить. Однако Песков подчеркнул, что "никто руки опускать не собирается", поэтому борьба с бедностью будет продолжаться. Также представитель напомнил, что данная работа является приоритетом лидера РФ Владимира Путина и российского правительства, пишет Ведомости.

Ранее американское издание The National Interest сообщило об очередной победе президента России.

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