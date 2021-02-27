Псаки: США собираются ввести новые санкции против России
27.02.2021 11:20
Комментарии
Россия неоднократно отвергала все обвинения со стороны США.
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге рассказала, что Вашингтон в течение ближайших недель должен определиться с новыми штрафными санкциями против Москвы. По ее словам, решение вопроса о введении дополнительных ограничительных мер включает в себя проверку нескольких компонентов:
- причастность российской стороны к вмешательству в выборные процессы в стране;
- совершение хакерской атаки на ПО SolarWinds;
- вознаграждение, которое Москва якобы предлагала "Талибану"* (движение, запрещенное в РФ) за нападения на американских солдат в Афганистане, пишет РБК.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не признает Крым частью территории России.
Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".
Комментировать (без регистрации)
Написать комментарий