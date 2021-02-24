Германия хочет сохранить транзит российского газа в Европу через Украину
24.02.2021 18:10
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Штеффен Зайберт рассказал, что Берлин заинтересован в том, чтобы Москва и Киев заключили новый транзитный договор.
- Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт на брифинге заявил, что страна по-прежнему хочет сохранить транзит российского газа в Европу через территорию Украины, даже при запуске энергетического проекта "Северный поток-2". По его словам, Берлин заинтересован в том, чтобы Москва и Киев заключили новый транзитный договор, так как от этого зависит "безопасность европейского энергообеспечения", пишет РИА Новости.
- В свою очередь официальный представитель МИД Германии Мария Адебар рассказала, что Берлин выступает за проведение консультаций с Вашингтоном по вопросам, связанным со строительством второй ветки газопровода.
"То, что мы хотели бы такие консультации и переговоры, об этом министр иностранных дел заявлял неоднократно", – сказала она.
- Однако Мария Адебар подчеркнула, что на данный момент пока не проводилось соответствующих переговоров между внешнеполитическими ведомствами Германии и США, информирует Прайм.
- Кроме того агентство ТАСС сообщило, что в немецком правительстве прокомментировали отказ некоторых компаний страны от строительства "Северного потока-2". Штеффен Зайберт отметил, что подобного рода решения всегда принимает руководство организации. Он добавил, что Германия осуждает экстерриториальные санкции США по отношению к компаниям, принимающим участие в реализации российского газового проекта. Других подробностей пресс-секретарь немецкого правительства не привел.
- Ранее стало известно, что немецкая нефтегазовая организация Wintershall Dea отказалась финансировать "Северный поток-2".
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