Минэнерго и Новак ответили на сообщения о росте энерготарифов

24.02.2021 17:45 Комментарии

Все тарифные решения на 2021 год уже состоялись и никаких изменений вноситься не будет.

В Министерстве энергетики РФ рассказали, что энерготарифы для россиян не вырастут из-за повышения стоимости угля . В ведомстве подчеркнули, что российское правительство уже утвердило все тарифные решения на текущий год, а значит, никаких изменений не предвидится, пишет РИА Новости.

. В ведомстве подчеркнули, что российское правительство уже утвердило все тарифные решения на текущий год, а значит, никаких изменений не предвидится, пишет РИА Новости. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак напомнил, что государство полностью регулирует энерготарифы для жителей страны. "Утилизационный сбор на импортную технику никак не отразится на энерготарифах для населения – они защищены государством", – сказал политик. Также Новак отметил, что утильсбор на отечественную технику увеличиваться не будет, информирует РБК.

Напомним, что 24 февраля газета "Известия" заявила о возможном подорожании тарифов на тепло и электроэнергию из-за подорожания утилизационного сбора на технику для добычи угля. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".