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Немецкая компания отказалась финансировать СП-2

24.02.2021 15:41
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Немецкая компания отказалась финансировать СП-2

В общей сложности Wintershall Dea должна была вложить в строительство газопровода около €950 млн, но остановилась на €730 млн.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила о том, что больше не будет финансировать энергетический проект "Северный поток-2".

"Дальнейшие выплаты не планируются", - заявили в организации.

Уточняется, компания Wintershall Dea приняла решение закончить инвестирование в газопровод из-за возможного введения дополнительных санкций в отношении участников проекта "Северный поток-2", передает РБК.

Ранее "Капитал страны" писал, что лондонская организация Munich Re Syndicate прекратила работы по достройке газопровода.

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