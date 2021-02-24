Немецкая компания отказалась финансировать СП-2

24.02.2021 15:41 Комментарии

В общей сложности Wintershall Dea должна была вложить в строительство газопровода около €950 млн, но остановилась на €730 млн.

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила о том, что больше не будет финансировать энергетический проект "Северный поток-2". "Дальнейшие выплаты не планируются", - заявили в организации. Уточняется, компания Wintershall Dea приняла решение закончить инвестирование в газопровод из-за возможного введения дополнительных санкций в отношении участников проекта "Северный поток-2", передает РБК. Ранее "Капитал страны" писал, что лондонская организация Munich Re Syndicate прекратила работы по достройке газопровода. Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".