В Кремле прокомментировали переговоры США и Германии по СП-2

Дмитрий Песков заявил, что России ничего не известно о переговорах Берлина и Вашингтона по трубопроводу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Российской Федерации ничего не известно о переговорах Германии и США по газовому проекту "Северный поток-2". Однако он отметил, что Москва исходит из заявлений Берлина о необходимости достроить и запустить вторую ветку трубопровода, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Германия и США начали переговоры по проекту "Северный поток-2".

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