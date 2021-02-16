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В России выявили менее 13,5 новых случаев заболевания COVID-19

16.02.2021 11:43
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В России выявили менее 13,5 новых случаев заболевания COVID-19

В стране общее количество заболевших достигло 4099323 человек.

Российские врачи за прошедшие 24 часа зарегистрировали 13233 новых случая инфицирования коронавирусом. Больше всего зараженных выявили в Москве (1409), Санкт-Петербурге (1082) и Подмосковье (643). Об этом во вторник заявил оперативный штаб России по борьбе с данным заболеванием.

В нашей стране общее число заболевших достигло 4099323 человек, из них 3624663 человека выздоровело, 80979 человек скончалось.

Ранее стало известно, что Россия восстановила полеты еще в две страны.

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