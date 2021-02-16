Эстония предложила ЕС разработать политику санкций против России

Депутаты считают, что РФ должна освободить всех задержанных на незаконных акциях россиян и "политических заключенных", включая оппозиционера страны Алексея Навального.

Эстонский парламент призвал Европейский Союз ввести эффективные санкции в отношении России. Депутаты считают, что ЕС необходимо совместно со своими партнерами, такими как США, Великобритания и другие западные страны, разработать действенную политику ограничительных мер против Москвы, которая вынудит ее отказаться от агрессивной политики, направленной на соседние государства, а также заставит российскую сторону выполнять международные обязательства в отношении граждан РФ и других стран, пишет РИА Новости.

Ранее украинский дипломат заявил, что Россия обязательно достроит газовый проект "Северный поток-2".

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