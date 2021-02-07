Захарова прокомментировала высылку трех дипломатов из России

Мария Захарова сообщила, что иностранные государства вынудили РФ объявить персонами нон грата трех дипломатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТК "Россия 1" рассказала, что высылка из страны трех иностранных дипломатов за участие в несанкционированной акции является вынужденной мерой. По ее словам, западные государства вынудили российское внешнеполитическое ведомство пойти на такой шаг, пишет РИА Новости.

Напомним, что 5 февраля МИД России объявило персонами нон грата трех сотрудников дипмиссий Германии, Швеции и Польши, принявших участие в несанкционированных акциях в РФ. В ближайшее время дипломаты должны покинуть территорию нашей страны.

Ранее в США осудили высылку трех сотрудников иностранных дипмиссий из России.

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