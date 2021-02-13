В Госдуме ответили на заявление Украины о Минских соглашениях

Руслан Бальбек подчеркнул, что аналога Минским договоренностям нет, поэтому Киеву все равно придется их выполнить для достижения мира в Донбассе.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление главы офиса украинского главы Андрея Ермака о невозможности выполнить Минские соглашения. По мнению политика, Украина будет предпринимать попытки изменить существующие договоренности, причем новые корректировки должны отвечать интересам Киева и западных стран. Руслан Бальбек добавил, что такие "ухищрения" со стороны украинских властей только затрудняют урегулирование конфликта в Донбассе, пишет RT.

Ранее Андрей Ермак сообщил, что Минские соглашения почти невозможно реализовать в той редакции, в которой их подписали.

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