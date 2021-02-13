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В Киеве признали невыполнимость Минских соглашений

13.02.2021 10:48
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В Киеве признали невыполнимость Минских соглашений

Андрей Ермак считает, что основным игроком в разрешении конфликта в Донбассе являются США.

Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак в эфире ТК «Украина» рассказал, что Минские договоренности почти невозможно выполнить той редакции, в которой их подписали. Тем не менее он заверил, что киевские власти приложат все усилия для осуществления ключевых положений ранее достигнутых соглашений. Также Ермак отметил, что переговоры по Донбассу продвигаются, но очень медленно, поэтому ощутимых результатов нет, пишут Известия.

Ранее Капитал страны сообщал, что в Госдуме РФ прокомментировали карту с "турецкими" Крымом и Кубанью.

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