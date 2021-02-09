В Кремле ответили на сообщения о поддержке россиян на сумму 500 млрд рублей

Дмитрий Песков сказал, что агентство Reuters отправило запрос о разовой помощи россиянам в администрацию президента РФ, однако оно не дождалось ответа и опубликовало новость.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения СМИ о выделении дополнительной поддержки россиян на сумму около 500 млрд рублей для снижения недовольства людей не соответствуют действительности.

"Это неверное сообщение агентства Reuters", - сказал он.

Также Песков подчеркнул, что российское правительство каждый год выделяет деньги на поддержку благосостояния граждан страны, однако новых разовых мер не предусмотрено, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что власти России начали обсуждать новый пакет соцвыплат россиянам на сумму около 500 млрд рублей.

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