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Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей
8 Февраля 2021 330 0 Экономика
Российские власти начали обсуждать новый пакет социальных выплат россиянам на общую сумму 500 млрд руб. Об этом Reuters рассказали источники в правительстве. Как отмечает агентство, власти задумались о финансовой поддержке россиян после массовых протестов по всей стране и хотят привязать их к выборам в Госдуму. Президент Владимир Путин может объявить о новых выплатах в ежегодном послании народу в марте.
Власти перед выборами окажут помощь
- Президент Владимир Путин может объявить о новых выплатах россиянам на общую сумму порядка 500 млрд руб., или 0,5% ВВП. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы с дискуссией в правительстве. Выплаты будут привязаны к выборам в Госдуму, а о необходимости помочь россиянам власти задумались после масштабных протестов, которые прошли в 112 городах России.
- Агентство обращает внимание на то, что размер помощи может быть больше, поскольку 0,5% ВВП – это 580 млрд руб. (общий объем ВВП в 2021 году – 115,5 трлн руб.). Однако официального подтверждения этой информации добиться не удалось – пресс-секретарь премьера Михаила Мишустина сказал, что ему ничего не известно о новых выплатах.
- Тем не менее международное рейтинговое агентство Fitch в своем прогнозе в отношении российской экономики отметило, что протесты несут риски дальнейшего социального недовольства. А это может привести к увеличению госрасходов, так как из-за протестов не получится сократить дефицит российского бюджета. Более того, протесты могут повлиять на выборы в Госдуму и ослабить авторитет правительства в долгосрочной перспективе.
- Социальное недовольство «может осложнить задачу обеспечения конституционного большинства на думских выборах», пишут аналитики Fitch. В свою очередь, бюджетный дефицит рискует не снизится до 2,76 трлн руб. (2,4% ВВП). Поэтому властям нужно что-то делать, чтобы исправить эту ситуацию.
- Как пишет Reuters, у правительства есть бюджетная «заначка» – резервный фонд правительства. Он предназначен для незапланированных нужд. В конце декабря министр финансов Антон Силуанов говорил, что в нем находится 107 млрд руб. и будет зачислено дополнительно около 400-450 млрд руб. Это именно та сумма, которую власти могут потратить на социальные выплаты.
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- Доходы россиян в 2020 году упали на 3,5% и откатили на уровень 2010 года. Безработица выросла до рекорда с 2011 года – 6,1%. По всей видимости, были правы те аналитики, которые говорили, что в год выборов власти ждут дополнительные расходы, и они к этому готовятся. По словам Владимира Тихомирова из BCS Global Markets, основными мерами могут быть: повышение зарплат в госсекторе и дополнительные выплаты семьям с детьми, а также индексация работающим пенсионерам.
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