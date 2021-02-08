Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей 330 0 Экономика

Российские власти начали обсуждать новый пакет социальных выплат россиянам на общую сумму 500 млрд руб. Об этом Reuters рассказали источники в правительстве. Как отмечает агентство, власти задумались о финансовой поддержке россиян после массовых протестов по всей стране и хотят привязать их к выборам в Госдуму. Президент Владимир Путин может объявить о новых выплатах в ежегодном послании народу в марте.