Путин рассказал, кто может стать мировым лидером

Лидер России подчеркнул, что суверенитет науки и технологий является важный фактором развития страны.

Российский глава Владимир Путин на совете по науке и образованию рассказал, кто будет править миром. По его словам, определять дальнейшее развитие всего человечества станет та страна, которая сможет вырваться вперед в гонке технологий и знаний. Также глава государства отметил, что у России есть все предпосылки для того, чтобы "быть в числе лидеров в сфере науки", пишет РИА Новости.

Ранее "Капитал страны" сообщил, что правительство РФ работает над увеличением пенсий для российских граждан.

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