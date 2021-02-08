Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 ФЕВ, 20:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

08 ФЕВ, 20:41 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы

08.02.2021 16:39
Комментарии
В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы

Власти Москвы надеются, что жители столицы скоро смогут вернуться к нормальной жизни.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире канала "Россия 24" сообщил, что в последнее время в столице фиксируется уменьшение количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, если такая динамика будет наблюдаться и дальше, в ближайшие месяцы в городе могут отменить ограничительные меры по COVID-19, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил снятие ограничений по коронавирусу в России к лету 2021 года.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".

Комментировать (без регистрации)
Зеленский: Украина не будет использовать вакцину
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей

Путин готовится объявить о новых выплатах россиянам. Власти обсуждают помощь на 500 млрд рублей
Экономика

Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике

Повышать пенсии Кремлю мешают кризисы в мировой экономике
Экономика 1

«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа

«Газпром» потерял 40% доходов от экспорта газа
Экономика 1

После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние

После кризиса застой. России предрекли сваливание в привычное состояние
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области

Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области

ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки

ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки

Новости дня

19:31 Цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель Цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18:59 В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ В ЕС высказались о возможности введения новых санкций против РФ
17:28 Путин рассказал, кто может стать мировым лидером Путин рассказал, кто может стать мировым лидером
16:20 Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V" Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V"
15:09 Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий
14:06 В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию В Минэнерго отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
13:22 Борреля могут отправить в отставку Борреля могут отправить в отставку

Узнай, страна!

18:40 Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области Крупный животноводческий комплекс будет построен в Калужской области
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
07 ФЕВ, 18:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки ТОП-10 достижений недели: регионы России строили корабли и создавали уникальные разработки
05 ФЕВ, 20:08 Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области Уникальную шлифовальную машину создали в Нижегородской области
05 ФЕВ, 18:53 Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области Авиадвигатели будущего начали разрабатывать в Самарской области
05 ФЕВ, 09:33 Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий
04 ФЕВ, 22:29 Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море Первый крупнотоннажный траулер-процессор «Баренцево море» вышел в море
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
04 ФЕВ, 19:46 В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО В Югре продолжаются работы по строительству полигона для ТКО
04 ФЕВ, 17:49 Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды
04 ФЕВ, 09:29 ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты ОРВ: система ТПП России не сбавляет обороты
03 ФЕВ, 21:40 Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек Для получения энергии в Хакасии будут использовать энергию горных рек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter