В Москве могут отменить ограничения из-за COVID-19 в ближайшие месяцы

Власти Москвы надеются, что жители столицы скоро смогут вернуться к нормальной жизни.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире канала "Россия 24" сообщил, что в последнее время в столице фиксируется уменьшение количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, если такая динамика будет наблюдаться и дальше, в ближайшие месяцы в городе могут отменить ограничительные меры по COVID-19, пишет "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков допустил снятие ограничений по коронавирусу в России к лету 2021 года.

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