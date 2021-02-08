Зеленский: Украина не будет использовать вакцину "Спутник V"

Владимир Зеленский сказал, что украинские граждане "не кролики", на них нельзя проводить эксперименты.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время форума, посвященного теме COVID-19, заявил, что Украина не будет использовать российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Он пояснил, что на данный момент нет официальных подтвержденных данных от ВОЗ или ведущих мировых специалистов о том, что этот препарат является эффективным и безопасным. Зеленский добавил, что украинские граждане "не кролики", на них нельзя проводить эксперименты, поэтому власти страны приняли решение отказаться от использования вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия может вернуться к нормальной жизни к концу лета.

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