Песков: Россия может вернуться к нормальной жизни к концу лета

Дмитрий Песков отметил, что иммунитет к COVID-19 может формироваться как искусственным, так и естественным путем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, это зависит от формирования популяционного иммунитета к COVID-19 у населения Земли, а он может появиться уже к середине лета 2021 года. Таким образом, добавил Песков, в августе россияне, если все будет хорошо, смогут вернуться к привычному образу жизни.

Также представитель напомнил, что по расчетам экспертов для снятия ограничений иммунитет к коронавирусной инфекции должен сформироваться у 60% жителей планеты, пишет ТАСС.

Ранее российские вирусологи выразили мнение, что к лету 2021 года в России могут отменить масочный режим.

Читайте наши материалы в Instagram-канале "Капитала страны".