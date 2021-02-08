Песков: Россия может вернуться к нормальной жизни к концу лета
Дмитрий Песков отметил, что иммунитет к COVID-19 может формироваться как искусственным, так и естественным путем.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, это зависит от формирования популяционного иммунитета к COVID-19 у населения Земли, а он может появиться уже к середине лета 2021 года. Таким образом, добавил Песков, в августе россияне, если все будет хорошо, смогут вернуться к привычному образу жизни.
Также представитель напомнил, что по расчетам экспертов для снятия ограничений иммунитет к коронавирусной инфекции должен сформироваться у 60% жителей планеты, пишет ТАСС.
Ранее российские вирусологи выразили мнение, что к лету 2021 года в России могут отменить масочный режим.
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Песков: +++++Россия может вернуться к нормальной жизни к концу лета+++++ с чем я Всех нас "дорогих" Российских пенсионеров и инвалидов и поздравляю !!! Особенно Москвичей с заблокированными Социальными картами … Самое смешное в том что за деньги проезд на общественном транспорте разрешен. А вот на наши честно заработанные долгими годами на производстве льготами -НЕТ ... Правильной дорогой идем к победе недоразвитого капитализма ... Ура товарисчи недобитые пенсионеры и инвалиды бывшей страны советов Ура!!!