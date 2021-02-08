Песков: правительство РФ работает над увеличением пенсий

Власти делают все возможное для того, чтобы у российских граждан были достойные пенсии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о планах правительства по увеличению размера пенсий в стране. Он отметил, государство предпринимает комплекс действий, стимулирующих рост пенсионных выплат, однако мгновенно увеличить всем россиянам пенсионные выплаты невозможно, пишет "Газета.ру".

Ранее "Капитал страны" сообщал, что в Минэнерго России отреагировали на рост оптовых цен на электроэнергию.

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