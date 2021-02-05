В Кремле прокомментировали новые критерии оценки губернаторов

Дмитрий Песков заявил, что изменение системы оценки глав российских регионов не приведет к бюрократизации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал введение новой системы оценки российских губернаторов. По его словам, изменение данных критериев является оптимизацией, которая необходима для большей понятности и компактности всей системы оценки деятельности региональных властей, пишет URA.RU.

Напомним, что накануне лидер России Владимир Путин подписал указ об утверждении критериев оценки эффективности работы губернаторов. Теперь их деятельность будет оцениваться по 20 показателям, среди которых доверие к власти, уровень бедности россиян в регионе, уровень образования, индекс роста заработных плат, численность населения и возведение жилья.

Ранее "Капитал страны" сообщал, что Владимир Путин поручил поддержать занятость населения в России.

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