Путин поручил поддержать занятость населения в России

Кабмин поддерживает пострадавшие отрасти экономики, малое и среднее предпринимательство, а также разрабатывает программы по профессиональному обучению.

В четверг российский лидер Владимир Путин поручил реализовать идеи правительства по поддержке занятости населения для того, чтобы данный инструментарий был готов к применению, если это потребуется. Об этом президент заявил в ходе рабочей встречи с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

В свою очередь министр доложил, что сейчас власти страны готовят предложения, которые направлены на расширение программы оказания помощи российскому рынку труда на основе опыта, полученного в период пандемии коронавируса. Кроме того Решетников отметил, что правительство поддерживает пострадавшие отрасти экономики, малое и среднее предпринимательство, а также разрабатывает программы по профессиональному обучению, сообщается на портале Кремля.

Ранее Капитал страны" писал, что Россия прошла пик безработицы.

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